Первая в истории Олимпиады трансгендерная женщина выбыла из соревнований

Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард выполнила три неудачные попытки: в первой не смогла взять стартовый вес - 120 кг, затем дважды не взяла 125 кг, передает zakon.kz.

До 2012 года спортсмен был мужчиной и не имел выдающихся успехов, но в 2017-м, уже после смены пола, Лорел заняла второе место на ЧМ среди женщин, - пишет Telegram-канал rt.ru.

С 2016 года МОК разрешает спортсменам-трансгендерам выступать на соревнованиях (в том числе Олимпиадах), причем для этого даже необязательно делать операцию по смене пола. Главное, чтобы уровень тестостерона в организме был ниже определенных показателей как минимум в течение года до начала состязаний