Жесткая драка в центре Талдыкоргана. Зачинщик найден

5 августа 2021, 18:54
Фото: Pixabay.com

В социальных сетях казахстанцы обсуждали видео жесткой драки в центре Талдыкоргана, в которой пострадала женщина. Полиция нашла зачинщика, сообщает zakon.kz.

5 августа текущего года в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео драки в центре города Талдыкорган перед торговым центром «Кок-Базар». Установлено, что во время инцидента разнимавшая 40-летняя женщина получила удар по голове, после чего попала в больницу. Увидев это, прохожие люди сделали замечание участникам драки, и они разбежались, - рассказали в ДП Алматинской области.

На место происшествия прибыл участковый инспектор полиции, который установил участников беспорядка, в том числе зачинщика драки - 28-летнего жителя города Талдыкорган - и составил протокол об административном правонарушении по ст. 73 КоАП РК.

Материалы дела для принятия процессуального решения будут направлены в суд.


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