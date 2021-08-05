Жесткая драка в центре Талдыкоргана. Зачинщик найден

В социальных сетях казахстанцы обсуждали видео жесткой драки в центре Талдыкоргана, в которой пострадала женщина. Полиция нашла зачинщика, сообщает zakon.kz.

5 августа текущего года в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео драки в центре города Талдыкорган перед торговым центром «Кок-Базар». Установлено, что во время инцидента разнимавшая 40-летняя женщина получила удар по голове, после чего попала в больницу. Увидев это, прохожие люди сделали замечание участникам драки, и они разбежались, - рассказали в ДП Алматинской области.

На место происшествия прибыл участковый инспектор полиции, который установил участников беспорядка, в том числе зачинщика драки - 28-летнего жителя города Талдыкорган - и составил протокол об административном правонарушении по ст. 73 КоАП РК.

Материалы дела для принятия процессуального решения будут направлены в суд.