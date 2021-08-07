COVID-19 подтвердился у 7899 человек за сутки в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 августа 2021 года. Алматы и Нур-Султан по-прежнему лидируют по числу новых случаев COVID-19. Число выздоровевших от КВИ в стране превысило 514 тысяч, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1493,

в городе Алматы - 1506,

в городе Шымкенте - 538,

в Акмолинской области - 263,

в Актюбинской области - 407,

в Алматинской области - 350,

в Атырауской области - 366,

в ВКО - 308,

в Жамбылской области - 190,

в ЗКО - 170,

в Карагандинской области - 1008,

в Костанайской области - 275,

в Кызылординской области - 200,

в Мангистауской области - 240,

в Павлодарской области - 300,

в СКО - 155,

в Туркестанской области - 130.

Всего в стране подтверждено 626 412 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6638 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 2066,

в городе Алматы - 1253,

в городе Шымкент - 457,

в Акмолинской области - 193,

в Актюбинской области - 274,

в Алматинской области - 330,

в Атырауской области - 250,

в ВКО - 78,

в Жамбылской области - 97,

в ЗКО - 347,

в Карагандинской области - 329,

в Костанайской области - 286,

в Кызылординской области - 107,

в Мангистауской области - 135,

в Павлодарской области - 168,

в СКО - 158,

в Туркестанской области - 110.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 514 299 человек.

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