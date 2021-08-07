COVID-19 подтвердился у 7899 человек за сутки в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 августа 2021 года. Алматы и Нур-Султан по-прежнему лидируют по числу новых случаев COVID-19. Число выздоровевших от КВИ в стране превысило 514 тысяч, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 626 412 случаев.
В Казахстане 6638 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 514 299 человек.
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