Акимат Балхашского района опроверг информацию об аномальной засухе

Ранее на страницах пабликов в социальных сетях была распространена недостоверная информация о том, что засуха добралась до поселков Балхашского района Алматинской области.

Пользователи Сети очень бурно отреагировали на данный пост.

Многие отмечают, что в районе нет засухи и голода, рядом протекает полноводная река Или.

Между тем в пресс-службе акимата района сообщили, что на видео был снят скот, увязший в болоте, а не животные, умирающие от сильной засухи и голода.

Балхашский район - это аграрный район, где развито животноводство и растениеводство. Имеется 3739,0 тыс. га сельскохозяйственных земель, в том числе пастбища - 1 133,0 тыс. га, сенокосы - 64 тыс. га. Площадь орошаемых земель составляет 28 322 га.

По Балхашскому району при плане заготовки сена 178,1 тыс. тонн заготовлено 136,2 тыс. тонн, или 90,8%, сенаж при плане 20 тыс. тонн заготовлено 38,1 тыс. тонн, или 190,5%. На территории сельского округа и в целом по району нет признаков засухи и нехватки кормов. заместитель акима Балхашского района Бауыржан Дарибаев

В свою очередь руководитель отдела животноводства Управления сельского хозяйства Алматинской области Айбек Искаков сказал, что для заготовки кормов в Балхашском районе сформировано 106 бригад и ведется сенокосная кампания.

В Балатопарском сельском округе имеется 6 тысяч гектаров сенокосов, и сегодня сенокос проводят 8 крупных бригад, фермерских хозяйств и сельских жителей. На сегодняшний день из запланированных 12 153 тонн кормов заготовлено 8300 тонн, или 68%, работы продолжаются. Факты гибели скота из-за нехватки сена не подтверждаются, - добавил он.

Следует отметить, что Балхашский район обеспечивает люцерной дополнительно три района области (Карасайский, Илийский, Талгарский) и некоторые хозяйства Жамбылской области.