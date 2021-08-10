Казахстан и Монголия договорились о специальных авиарейсах

Специальные рейсы для граждан Монголии и Казахстана, желающих вернуться на родину, планируют организовать в Казахстане, передает zakon.kz

Посольство РК в Монголии и авиакомпания «HunnuAir» планирует организовать специальные рейсы по направлению Улан-Батор - Нур-Султан - Улан-Батор 14 августа и Улан-Батор - Алматы - Улан-Батор 19 августа 2021 года.

Вышеуказанные специальные рейсы готовы принять граждан Казахстана, которые хотят вернутся в Монголию, и граждан Монголии, которые имеют вид на жительство в Казахстане, а также членов их семей, - сообщили в ДП Алматы.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что граждане Монголии, которые прибыли в Казахстан с нарушением миграционного законодательства, также могут вернуться на Родину репатриационными рейсами.

Для этого им необходимо обратиться в Управление миграционной службы Департамента полиции Алматы по адресу: ул. Карасай батыра, 109а. Департамент полиции