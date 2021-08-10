Уникальная выставка раскроет европейцам тайну золотой истории сакских воинов

Впервые зарубежному зрителю представится возможность познакомиться с богатым историко-культурным наследием Казахстана - удивительными артефактами, рассказывающими историю древней цивилизации, о которой мало кто пока знает за пределами Казахстана.

Выставка "Золото Великой степи" откроется в музее Фицуильяма в Кембридже 28 сентября. Она расскажет о цивилизации, которая процветала с VIII по III века до нашей эры.

В свое время Боб Марли говорил, что мудрость лучше золота. Однако золотые изделия - сохранившиеся свидетели древних времен - уже в следующем месяце будут выставлены для обозрения и смогут донести не только философию, но и показать уровень культуры, мастерства древних умельцев. Свидетельством тому станут золотые предметы, обнаруженные в древних курганах, VIII-III веков до нашей эры.

Выставка "Золото Великой степи" впервые продемонстрирует то, что музей уже назвал "археологической сенсацией" мирового уровня. Это сотни уникальных золотых артефактов, недавно обнаруженных в древних курганах, построенных саками в Восточном Казахстане.

Основные моменты будут включать реконструкцию захоронения подростка-лучника, показывающую, как рядом с ним были захоронены золотые предметы. Именно так выглядели курганы, где представители знати были похоронены вместе с их лошадьми. К сожалению, многие сокровищницы разграблены, но, к примеру, погребение лучника археологи обнаружили нетронутым. Это мальчик не старше 18 лет. После смерти он был похоронен в одном кургане со своей молодой родственницей. Более 2500 лет курган стоял нетронутым. Археологам удалось обнаружить его только три года назад.

По данным Fitzwilliam, музея искусства и древностей Кембриджского университета, данная находка была лишь вторым неповрежденным сакским захоронением, обнаруженным в Казахстане.

Отметим, что найденные артефакты в очередной раз подтвердили, что саки были известны на весь мир не только как могучие и умелые воины, но и искусные мастера, создававшие удивительные по форме и красоте изделия из золота и других металлов.

Директор музея Люк Сисон охарактеризовал предоставленные артефакты как "невероятно важные".

Мы с нетерпением ждем возможности воплотить в жизнь необычайную культуру сакского народа для нашей аудитории и благодарны за наше партнерство с Восточным Казахстаном, без которого такие просветительские выставки, как эта, были бы просто невозможны, - сказал он, дав оценку экспонатам из Казахстана.

Выставка будет построена на материалах, обнаруженных при раскопках трех погребальных комплексов Восточного Казахстана: Берель, Шиликты и Елеке Сазы.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сказал, что выставка продемонстрирует самое выдающееся археологическое открытие его страны за последние годы - "золотого человека".

Напомним, найден он был в одном из курганов в долине "Елеке Сазы", который датируется еще VIII веком до нашей эры.

По словам Даниала Ахметова, исключительное состояние сохранности данного экспоната дало ученым новые возможности для изучения "религии, мировоззрения и погребальных обрядов ранних саков".

Доказано, что саки создавали поистине уникальные ювелирные шедевры, используя передовые для своего времени технологические процессы, возводили грандиозные и исключительно сложные религиозные, погребальные и мемориальные памятники. Мы уверены, что выставка и проводимые вокруг нее исследования откроют для публики новые страницы, как в истории Восточно-Казахстанской области, так и всего человечества. Даниал Ахметов