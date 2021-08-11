Сколько объектов сейчас строится в Алматы

Заместитель руководителя Управления градостроительного контроля города Алматы Олжас Тулебаев выступил на площадке РСК, передает zakon.kz.

Тулебаев сообщил, что количество строящихся объектов на территории города за прошедшие полгода составило 989, из которых 338 введено в эксплуатацию. На объектах строительства задействованы 323 подрядные организации, а также 135 организаций технического надзора.

С начала года по итогам проверок привлечены к ответственности 44 подрядчика за нарушение правил строительства, - уточнил он.

По итогам постлицензионного контроля приостановлена деятельность 42 лицензий, прекращены действия 350 лицензий. За ненадлежащий контроль за строительством привлечены 15 организаций технического надзора.

С начала 2021 года снесено 17 незаконно построенных зданий; в суды направлены 16 исков о сносе таких объектов, из которых два удовлетворены.