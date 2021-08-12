Из чего формируется плата на содержание многоквартирных домов

Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства показал, как рассчитывается тариф на содержание многоквартирных строений, передает zakon.kz.

Размер платы для владельцев квартир выстраивается по смете расходов. Ее в свою очередь составляют по методике, которую утвердил маслихат.

Смета расходов и тарифы для собственников утверждаются общим собранием не менее 2/3 от общего количества собственников. Инициаторами выступают председатель ОСИ и члены совета дома, - пояснили в центре.

Собрание вправе устанавливать для собственников квартир другой размер ежемесячных расходов на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиума. Превышение принятого размера ежемесячных расходов более чем в два раза недопустимо.