Девять детей сплавлялись на байдарках в ЗКО во время лесного пожара

Пожар разгорелся на территории Январцевского коммунального государственного учреждения по охране лесов и животного мира, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 16 августа около 15:00 между поселками Трекино и Володарка загорелась сухая трава.

Ориентировочная площадь пожара составила восемь гектаров травы и пять гектаров леса, где горят клены и тополя. Специалисты объявили пятый класс пожарной опасности, при ДЧС ЗКО развернут оперативный штаб, - пишет портал "Мой город".

Отмечается, что в 17:20 пожар перекинулся через реку Урал на территорию Аксуатского сельского округа Теректинского района. Здесь площадь пожара составила пять гектаров сухой травы и три гектара леса. К слову, дым и запах гари можно ощутить и в Уральске.

С места пожара силами ДЧС спасены 10 человек, девять из которых - детей. Они плавали на байдарках на реке Урал. Пожарные работают в усиленном режиме, привлечены добровольцы. Тушением пожара занимаются 68 сотрудников ДЧС ЗКО, 10 работников лесхоза, пять представителей добровольных пожарных формирований, - рассказали в ДЧС ЗКО.