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Политика

С кем встретился Касым-Жомарт Токаев в Москве

С кем встретился Касым-Жомарт Токаев в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 19:02 Фото: akorda.kz
В Москве состоялись переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 мая 2025 года, проинформировала пресс-служба президента РК.

"Приветствуя высокого гостя, Касым-Жомарт Токаев напомнил о вкладе нашей страны в Великую Победу. Он сообщил, что из Казахстана на фронт было мобилизовано 1,2 млн человек, половина из которых героически погибли", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в четверг.

Глава государства подчеркнул, что рассматривает Венесуэлу в качестве важного партнера. В то же время он констатировал, что по объективным причинам до настоящего времени не удалось добиться значительных достижений в двустороннем сотрудничестве.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев пригласил Николаса Мадуро посетить Казахстан с государственным визитом для обсуждения перспектив укрепления взаимных связей.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что рад возможности обсудить пути дальнейшего сотрудничества. Он также назвал празднование 80-летия Победы событием, которое имеет глобальное значение. По его словам, народы, входившие в Советский Союз, сыграли ключевую роль в достижении Победы.

В ходе обсуждения перспектив наращивания торгово-экономического сотрудничества особое внимание было уделено сфере энергетики. По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке и обмене списками приоритетной экспортной продукции с целью выявления конкретных точек роста между двумя странами.

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Отмечалось, что в Москве глава государства проведет ряд встреч с главами иностранных государств.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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