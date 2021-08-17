Президент Казахстана пригласил корейские компании принять участие в реализации проектов 5G

После переговоров на высшем уровне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе казахско-корейского круглого стола, сообщает zakon.kz.

В своем выступлении Президент Казахстана проинформировал участников форума об основных итогах межгосударственных переговоров с президентом Мун Чжэ Ином, отметив, что Южная Корея - очень важный стратегический партнер Казахстана, - говорится в сообщении Акорды.

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Объем прямых инвестиций из вашей страны за последние 15 лет составил более 6 млрд долларов. В Казахстане успешно работают более 550 предприятий с корейским капиталом, включая ведущие корпорации, такие как Samsung, Hyundai, Lotte, Posco, KNOC и другие. С их участием уже реализовано 24 крупных проекта на сумму более 2,5 млрд долларов. Знаковым проектом является строительство и эксплуатация Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) с участием корейской компании SK Engineering & Construction. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства рассказал о планах по реализации 16 перспективных инвестиционных проектов на сумму более 1,5 млрд долларов в таких сферах, как автомобилестроение, жилищное строительство, металлургия и сельское хозяйство.

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Президент акцентировал внимание на приоритетности формирования экономики, основанной на инновациях и новых технологиях.

Стратегический интерес для нас представляют высокотехнологичные производства в обрабатывающей промышленности, а также технологии Индустрии 4.0. Южная Корея является признанным мировым лидером в сфере цифровизации экономики и пионером в области сетей 5G. Касым-Жомарт Токаев

Наряду с этим глава государства отметил наличие в Казахстане современной инфраструктуры для развития инновационных технологий.

Мы заинтересованы в создании совместных производств компьютерной техники, сетевого оборудования, центров обработки данных. Казахстан также работает над развертыванием сети 5G. Проведены первые испытания в крупных городах. Приглашаю корейские компании принять участие в реализации проектов 5G в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев также призвал использовать значительные возможности в сфере недропользования, указав на то, что геологически в Казахстане изучено всего 25% территории.

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В данном контексте глава государства сообщил о наличии пяти готовых проектов по добыче благородных и цветных металлов и пригласил корейские компании к партнерству по освоению недр Казахстана.

Президент Казахстана добавил, что в ходе переговоров с южнокорейским лидером он высказал предложение о совместном проведении исследований природных ресурсов на территории нашей страны, по итогам которых приоритетное право добычи ресурсов может быть предоставлено корейским компаниям.

В выступлении также была отмечена приоритетность развития в Казахстане альтернативной и возобновляемой энергетики. Президент предложил корейским компаниям рассмотреть инвестиционные возможности в таких сферах, как ветровая и солнечная энергетика.

Кроме того, Президент пригласил участников форума к совместному производству в Казахстане ядерного топлива по корейским технологиям, а также к реализации проектов в сфере энергетической утилизации отходов.

Высоко оценив сотрудничество с Южной Кореей в области машиностроения, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что благодаря участию крупных корейских компаний автомобилестроение стало одним из катализаторов экономического роста Казахстана. Исходя из этого, Президент заявил о готовности к расширению модельной линейки и углублению локализации производств.

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Глава государства рассказал о заинтересованности в локализации производства оборудования и запасных частей для нефтегазовой промышленности совместно с корейскими компаниями, а также в глубокой переработке сельхозпродукции на основе новых технологий.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев проинформировал о потенциале транзита грузов из Азии в Европу через Казахстан, а также о возможностях для диверсификации корейского экспорта, в том числе на рынок Евразийского экономического союза.

Говоря о формировании институциональной среды для инвесторов, Президент призвал использовать возможности национальной компании Kazakh Invest, специальных экономических и индустриальных зон, а также Международного финансового центра "Астана".

Завершая свою речь, глава государства назвал мероприятие действенным практическим шагом в углублении торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

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Касым-Жомарт Токаев сообщил о своем решении создать специальную рабочую группу во главе с заместителем премьер-министра Романом Скляром для конкретной работы с корейскими предпринимателями. При этом, как подчеркнул Президент, в части реализации крупных институциональных, инфраструктурных проектов мониторинг будет осуществляться им лично.

Модератором круглого стола выступил председатель Корейской международной торговой ассоциации KITA Кристофер Ку. В качестве спикеров выступили председатель АО "ФНБ "Самрук-Казына", министр торговли, индустрии и энергетики Республики Корея, а также руководители корейских компаний Samsung Electronics, Doosan Heavy Industries&Construction, Hyundai Engineering & Construction, Dongil Construction, Lotte Confectionery, BC Card, Seegene Medical Foundation, Korea Health Industry Development Institute (KHIDI), Dongkwang Trading Corporation и Kolon World Investment.

С казахстанской стороны во встрече приняли участие представители Администрации Президента, члены правительства, руководители МФЦА, компаний "КазТрансГаз", Kazakh Invest, "Казахтелеком", Kaspi.kz и др.

По итогам круглого стола подписано 34 соглашения на общую сумму 1,7 млрд долларов, в том числе 21 коммерческий документ и 13 некоммерческих. Достигнутые договоренности по совместной реализации инвестиционных проектов предусматривают трансферт корейских технологий, основанных на высокой эффективности и экологичности производств.

16 августа Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея - Сеул. Президент Казахстана стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии.