Снимок сильно похудевшей МакSим удивил фанатов

Певица МакSим опубликовала на своей странице в Instagram домашнее фото после выписки из больницы, передает zakon.kz.

На снимке - букет цветов от телеведущего Дмитрия Борисова, лежащий на коленях Марины Абросимовой (настоящее имя певицы). Пользователи отметили в комментариях, что МакSим выглядит очень худой, предполагая, что певица сильно истощена после пребывания в коме.

Судя по опубликованным фотографиям в Instagram-Stories, Максим получает цветы и открытки от коллег, которые тем самым поддерживают ее после длительной болезни.

Российская певица остается дома, где получает всю необходимую после болезни помощь специалистов.

Также певица размещала снимки из больничной палаты.

Ранее сообщалось, что певица на три недели отправляется в реабилитационный центр в Подмосковье. Менеджер артистки Маргарита Соколова это опровергла.

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38-летняя певица около двух месяцев находилась в больнице, полтора из них она провела в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Диагноз не разглашается, но известно, что тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

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3 августа МакSим вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, 9 августа ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа певицу выписали.