Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном

17 августа 2021, 19:06
Фото: Акорда

Государственный визит Президента Казахстана в Республику Корея завершился встречей с председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с изменением глобального климата, декарбонизацией экономики, внедрением "зеленых технологий".

Касым-Жомарт Токаев и Пан Ги Мун также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и насущным вызовам современности. Особое внимание было уделено усилиям по противодействию пандемии и перспективам урегулирования ситуации вокруг Афганистана.


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