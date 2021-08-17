Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном

Государственный визит Президента Казахстана в Республику Корея завершился встречей с председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с изменением глобального климата, декарбонизацией экономики, внедрением "зеленых технологий".

Касым-Жомарт Токаев и Пан Ги Мун также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и насущным вызовам современности. Особое внимание было уделено усилиям по противодействию пандемии и перспективам урегулирования ситуации вокруг Афганистана.