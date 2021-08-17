В Мангистау банковский работник похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге

Незаконно присвоив деньги, часть средств мужчина обналичил через букмекерскую контору, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в Мангистау в прошлом году.

В 2020 году в Мангистау сотрудник банка незаконно похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге. В дальнейшем часть средств он обналичил через букмекерскую контору, - сообщило Агентство по финансовому мониторингу РК.

В ходе следствия вина сотрудника банка была доказана, он осужден на пять лет лишения свободы.

В ведомстве напомнили, что букмекеры включены в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в качестве субъектов финансового мониторинга. Они обязаны предоставлять сведения о подозрительных ставках в Агентство по финмониторингу. Вдобавок их деятельность находится под контролем уполномоченных органов, которые нередко выявляют схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы.

Важно отметить, что деятельность онлайн-казино Законом "Об игорном бизнесе" запрещена в Казахстане. Тем не менее отдельные сотрудники букмекерских контор в погоне за легкой наживой пренебрегают требованиями закона и подключают клиентов к нелегальным онлайн-казино и тотализаторам. В Алматы осуждены должностные лица нескольких букмекерских контор, которые организовали незаконный игорный бизнес. Суд приговорил их к различным мерам наказания, - проинформировали в агентстве.





