Председатель КНБ Масимов поздравил казахстанских пограничников

17 августа 2021 года накануне Дня пограничника председатель КНБ генерал-лейтенант национальной безопасности Карим Масимов посетил пограничное отделение "Баянкол" Алматинской области, где обратился к личному составу и ветеранам ведомства с поздравлением и пожелал успехов в ответственной службе по охране священных рубежей Родины, сообщает zakon.kz.

По его словам, обеспечение надежной защиты и охраны государственной границы является важнейшей задачей Комитета и находится под пристальным вниманием руководства страны.

С учетом новых угроз и вызовов проведены реформирование и интеграция Пограничной службы в систему органов национальной безопасности.

Символично, что в преддверии подписания Указа о создании Пограничной службы независимого Казахстана в 1992 году Первый Президент - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев посетил заставу "Баянкол" в Алматинской области. пресс-служба КНБ РК