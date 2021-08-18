Обвинительный уклон следствия ведет к сломанным судьбам

Не секрет, что до сих пор не изжита практика, когда человек, попав в жернова правоохранительной системы, уже не может вырваться из них. Перспективы продвижения по службе и поощрения от начальства заставляют следователей и прокуроров любыми способами добиваться обвинительного приговора.

В 2019 году, тогда депутат сената, Дарига Назарбаева довела до председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова многочисленные жалобы, поступающие на необоснованные судебные решения. Главная проблема, по словам сенатора, заключается в том, что судьи выносят приговоры без достаточного количества доказательств о вине граждан, предоставляемых следственными органами.

Судебные решения принимаются в значительной степени на основе показаний физических лиц. И этого достаточно для того, чтобы вынести приговор и надолго человека упрятать в тюрьму, - выразила возмущение граждан сенатор.

Эта проблема неоднократно затрагивалась как в выступлениях председателя Верховного суда РК, так и главы государства.

Нынешняя ситуация в стране предъявляет новые требования к правоохранительным органам, которые должны идти навстречу запросам граждан. Однако в работе правоохранительной системы в силу инерции прошлого по-прежнему преобладает обвинительный уклон. Нередки случаи, когда граждане необоснованно вовлекаются в орбиту уголовного преследования, - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на открытии очередной сессии парламента в 2020 году.

Однако на примере отдельных регионов мы видим, что воз, как говорится, и поныне там.

Так, в феврале этого года, многие сайты уже писали о резонансном деле, когда в камере Актюбинского следственного изолятора нашли повесившимся молодого человека, которому было всего 29 лет. (Материалы в СМИ от: 19 февраля 2021 года, 19 февраля 2021 года, 26 февраля 2021 года, 10 марта 2021 года, 10 марта 2021 года.

Тело нашли сокамерники накануне отправки в колонию. Суд ему отмерил 20 лет строгого режима, и он не смирился, предпочтя уйти сам. О деле стало известно благодаря развернутой пропагандистской кампании, организованной в Сети и быстро перетекшей в СМИ. В марте пользователи аккуратно репостили историю, рассказанную со слов 14-летней школьницы. Утверждали, что ее изнасиловал отчим, причем не единожды. Девочка "пожаловалась" своему другу в соцсети, и история быстро дошла до полиции. В те дни готовились поправки об ужесточении наказания за любые возможные сексуальные контакты с несовершеннолетними и не только. Казахстан захватили тренды, формирующие атмосферу маскулинной токсичности, в которой мужчины - безоговорочный источник опасности для женщин. В США, России, Европе прокатились дела о домогательствах, агрессивный феминизм побеждал по всем фронтам.

Казахстанские полицейские, прокуроры и судьи подвергались жесточайшей критике - за оправдательные приговоры, за нежелание расследовать дела, связанные с насилием, за укрывательство. Параллельно шел процесс тотального ужесточения законодательства в данной плоскости межличностных отношений. Так что мужчина, попавший из дома в камеру, с первых минут, хоть и отрицал факт изнасилования своей падчерицы, но был обречен на приговор.

Этот случай не единственный. Коллеги-журналисты описывают десятки подобных историй. Там же, в Актобе, по противоречивым доказательствам суд отправил в колонию 22-летнего студента, вожатого детского лагеря, который совершил развратные действия в отношении четверых малолетних детей. Руководство лагеря заявило, что дети просто отомстили вожатому за то, то он был строг, а сам вожатый с самого начала утверждал, что дети оболгали его из-за того не разрешили детям оставаться допоздна на дискотеке. По мнению же суда, малолетние не могли оклеветать невиновного человека, хотя психолог проводившая экспертизу, утверждала, что дети могли солгать. Родители потерпевших в ходе следствия написали заявления о прекращении уголовного дела. Однако суд дал вожатому 10 лет (Материалы в СМИ от: 27 марта 2020 года, 9 июня 2020 года, 10 июня 2020 года).

В 2016 году экс-спортсменку из Актобе оправдали в убийстве мужа-ревнивца. Она чуть было не села в тюрьму за то, что оборонялась при нападении супруга. В суде выяснилось, что старший следователь следственного отдела Алгинского РОВД "проявила необъективность из-за личных неприязненных отношений к Каукановой". Суд пришел к выводу, что она расследовала дело с обвинительным уклоном (Материалы в СМИ от: 8 декабря 2016 года, 16 декабря 2016 года).

Буквально на днях еще одно громкое дело развалилось в актюбинском суде. В деле было более 20 потерпевших, более 40 томов уголовного дела и… ни одного доказательства вины подсудимых, как установила судья. Это, как указала судья Тлепова, свидетельствует "об отсутствии прокурорского надзора за предварительным следствием". При наличии грубейших нарушений, вместо прекращения дело было передано в суд. Судья напомнила прокурорам и финполовцам, что, согласно закону, следователь и прокурор обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу. Выяснению по делу подлежат обстоятельства как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие или отягчающие его ответственность и наказание (Материал в СМИ от 18 августа 2021 года).

Но обращать внимание на такие элементарные требования закона, видимо, у прокуроров и следователей времени не было. Все обвинение, как оказалось в суде, было построено на домыслах и недопустимых доказательствах. Но почему-то всего этого не замечала прокуратура, несколько месяцев упорно доказывая вину.

Напомним, что в июне должностные лица следственного управления Департамента полиции (ДП) Актюбинской области сами попали под следствие. 4 июня следственный суд Актобе арестовал на два месяца начальника следственного управления ДП Актюбинской области. Перед арестом его уволили из полиции, а после задержания отстранили от должности его начальника, он был заместителем начальника областного ДП и курировал следствие и дознание.

На многих примерах мы видим, что обвинительный уклон приводит к катастрофическим последствиям. Невинные попадают в тюрьмы, но снижения уровня преступности пока ждать не приходится. В нашей стране в борьбе с преступностью, помимо ее неприятия в широких общественных кругах, принципиально важны непредвзятость следствия и органов прокуратуры, а также справедливость правосудия.