Всеобщую вакцинацию признали ошибкой в Израиле - очередной фейк гуляет в Сети

Очередной фейк о вакцинации гуляет в Казнете, передает zakon.kz.

Казахстанские пользователи распространяют ролик из TikTok, в котором сообщается, что в Израиле признали вакцинацию ошибкой. Это не так, - говорится в сообщении stopfake.kz.

Фото: stopfake.kz

Мы не знаем, что произойдет, мы не до конца понимаем, что происходит, и мы не уверены, улучшится ли ситуация или продолжит ухудшаться. Нам нужно управлять своим образом жизни, осознавая, что коронавирус навсегда. И разработать политику, которая позволит нам жить с коронавирусом. Вакцина не дает нам защиты, на которую мы рассчитывали. Вакцины как одного инструмента недостаточно. Мы ошиблись, думая иначе. Я был уверен, что вакцины со временем дадут нам хорошую защиту. Совершение такой ошибки законное право. Но это необходимо исправить, - зачитывает в видео женщина перевод цитаты бывшего генерального директора Министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан-Тов из интервью радиостанции 103FM.

Отмечается, что по цитате видно, что Моше Бар Симан-Тов не называет всеобщую вакцинацию ошибкой.

Комментируя нынешнюю ситуацию в Израиле - увеличение случаев заражения "дельта-штаммом" - он говорит о том, что помимо вакцинации нужны дополнительные меры.

В Израиле с 8 августа принят ряд ограничений: масочный режим в местах массового скопления людей даже на открытом воздухе, переход 50% сотрудников министерств и госпредприятий на дистанционную работу, частному бизнесу рекомендовано также по возможности перейти на работу на дому. Также было решено усилить меры в отношении нарушителей изоляции и ношения масок.

В официальных СМИ используются и другие цитаты бывшего гендиректора Минздрава Израиля, в которых он говорит о пользе вакцинации.

Вклад вакцины выдающийся. (…) Если бы у нас не было вакцины, мы были бы в катастрофической ситуации. Моше Бар Симан-Тов

В конце июля Израиль первым в мире начал вакцинацию третьей дозой.