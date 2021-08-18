Тайны тринадцатого знака зодиака раскрыли астрономы в США

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Крус изучили область активного звездообразования в созвездии Змееносца, которое называют тринадцатым знаком зодиака, и по-новому посмотрели на условия, при которых, вероятно, формировалась Солнечная система, передает zakon.kz.

Международная команда пришла к выводу, что Солнечная система могла обогатиться радиоактивными элементами с коротким периодом распада.

Свидетельства процесса обогащения впервые были получены в 1970-х годах. С тех пор ведутся споры об источнике появления таких элементов. Авторы нового исследования изучили взаимодействие между облаками звездообразующего газа и радионуклидами, образующимися в соседнем скоплении молодых звезд. Результаты говорят о том, что вероятным источником недолго живущих радионуклидов являются сверхновые в звездном скоплении.

Наша Солнечная система, скорее всего, образовалась в гигантском молекулярном облаке вместе с молодым звездным скоплением, и одна или несколько сверхновых в этом скоплении загрязнили газ, который превратился в Солнце и его планетную систему, - приводит "Российская газета" слова соавтора работы, почетного профессора астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Крус Дугласа Лина. - Хотя этот сценарий предлагался и в прошлом, важность новой статьи состоит в использовании многоволновых наблюдений и сложного статистического анализа для получения количественного измерения вероятностной модели.

По словам ведущего автора работы Джона Форбса из Центра вычислительной астрофизики Института Флэтайрон, данные космических гамма-телескопов позволили обнаружить лучи, испускаемые короткопериодным радионуклидом алюминий-26.

Это сложные наблюдения, и мы сумели достоверно обнаружить такие лучи только в двух областях звездообразования. Самые лучшие данные получены из созвездия Змееносца, - сказал он. - Процесс обогащения, который мы наблюдаем в Змееносце, согласуется с тем, что происходило во время формирования Солнечной системы пять миллиардов лет назад.

Словом, астрономы обнаружили в созвездии Змееносца аналог ранней Солнечной системы. Изучение процессов, которые там происходят, позволило смоделировать условия на различных стадиях звездообразования и развития протопланетного диска. Они являются самыми ранними в процессе формирования планетных систем.

Многие новые звездные системы рождаются с содержанием алюминия-26, соответствующим нашей Солнечной системе, но в ряде случаев разница может быть огромной и составлять несколько порядков, - резюмирует Форбс. - Это имеет важное значение для понимания ранней эволюции планетных систем, поскольку алюминий-26 является основным ранним источником тепла. Чем больше алюминия-26, тем более сухими становятся планеты.

К слову, Змееносец (Ophiuchus) представляет собой крупное экваториальное созвездие, пересекающее эклиптику и называемое тринадцатым знаком зодиака. Оно не входит в зодиакальный круг из-за того, что в европейской астрологии знаки зодиака имеют лишь приблизительное соответствие созвездиям.