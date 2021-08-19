Алматинские вузы пока не готовы принять студентов - результаты проверок

Масштабные проверки проводятся в высших учебных заведениях Алматы - за два дня члены специально созданной мониторинговой группы проверили больше 25 университетов на соблюдение санитарных норм. По мнению специалистов, вузы пока не готовы к началу нового учебного года, передает zakon.kz.

В Алматы имеется 38 вузов. Подобные рейды будут продолжены до начала нового учебного года.

По данным телеканала "Алматы", специалисты выявили нарушения саннорм, а также дали советы, как быстрее устранить недочеты.

В частности, университет "Нур Мубарак" пока не готов принять учащихся, так как не соответствует требованиям саннорм и вакцинировались всего 8% студентов.

В Казахстанском инженерно-технологическом университете к санитарным требованиям отнеслись серьезнее - в коридоре достаточно разметок соцдистанцирования.

Вот только в учебном корпусе пока делают ремонт. Другой любопытный факт: специалисты обнаружили, что в администрации вуза представили ложные данные о вакцинации. Дело в том, что на более чем 2 тыс. студентов здесь приходится порядка 70 человек. За счет этих цифр у них высокие показатели - порядка 70% привитых. В университете не стали брать в счет других сотрудников, - говорится в сообщении.

Картина в Алматинском университете менеджмента совсем иная - санправила здесь в приоритете, но члены мониторинговой группы все же провели разъяснительную работу с сотрудниками.

Агитационные различные плакаты о важности ношения масок, о соблюдении дистанции и прочее по всему университету расклеены. Количество вакцинированных и студентов, и преподавателей, и сотрудников увеличивается. Я думаю, что к началу учебного года те требования, которые установлены, нами будут полностью соблюдены. директор управления инфраструктуры Алматы менеджмент университета Зайтуна Сарсенбаева

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В течение двух дней мониторинговая группа проверила больше 25 вузов. Многие учебные заведения оказались неготовыми. Специалисты все разъяснили, рекомендовали поработать над ошибками и сделали устное предупреждение. В случае повторного нарушения материалы будут переданы для рассмотрения в компетентные органы, - отмечается в сообщении.

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Мы сегодня еще раз видим, что большинство вузов не готовы принять студентов. Большинство вузов только "просыпается". Это показатель. Защита студентов - это наша первостепенная задача. То, что они придут и тут им будет созданы максимально безопасные условия для обучения. координатор молодежного ресурсного центра Бостандыкского района Адиль Нурпеисов

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11 августа премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что все школьники и студенты будут учиться в традиционном формате.