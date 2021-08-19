Главную задачу нового учебного года назвал Аймагамбетов

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о задачах на новый учебный год, передает корреспондент zakon.kz.

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В прошедшем учебном году были предприняты титанические усилия со стороны педагогов, которые несколько снизили негативные последствия, вызванные пандемией (коронавируса. - Прим. ред.). Теперь нам необходимо принять меры по восполнению потерь в знаниях. Это одна из главных задач в преддверии нового учебного года, - сказал глава МОН на Республиканской августовской конференции педагогов.

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Министр напомнил, что с 1 сентября все школьники, студенты колледжей и вузов вернутся к традиционному формату обучения, поэтому всем организациям образования необходимо обеспечить соответствующие санитарно-эпидемиологические условия.

На сегодняшний день 93% педагогов и 88% других сотрудников получили прививки. Это все носит добровольный характер. Мы надеемся, что наши коллеги будут активно участвовать в этом процессе. То же самое важно и для наших студентов. Асхат Аймагамбетов

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Также в этом учебном году будет продолжена работа летних школ до 20 июня. Глава МОН РК отметил, что педагоги должны быть готовы.

Ранее глава Минобразования сообщил, что учителя смогут выбирать учебники, по которым будут заниматься школьники. Едиными для всех школ останутся учебники по истории Казахстана и всемирной истории.

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Тамила Языкова, Нур-Султан