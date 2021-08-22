Умерла княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая

Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая скончалась на 82-м году жизни, сообщает zakon.kz.

Ее Сиятельство княгиня Лихтенштейна Мария скончалась в госпитале в Грабсе 21 августа. говорится в заявлении княжеского двора

Как указано на сайте монаршей семьи, Мария-Аглая 18 августа перенесла инсульт, после чего была госпитализирована в больницу Грабс. В субботу, 21 августа она ушла из жизни в больнице, в окружении своей семьи.

Мария-Аглая была супругой правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II. Их сын, Алоис, является потомственным принцем Лихтенштейна. С 2004 года он исполняет обязанности по повседневному управлению государством, являясь принцем-регентом. Всего у пары четверо детей.

С 1985 по 2015 год Мария-Аглая занимала пост президента Красного Креста Лихтенштейна.