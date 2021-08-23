Как придумать идею для стартапа: гид от tech-предпринимателя

Технопредприниматель и сооснователь казахстанского венчурного фонда Алибек Наримбай рассказал порталу zakon.kz, что нужно знать начинающим предпринимателям перед тем, как запускать бизнес-проект.

Найдите свою боль

Стартап – это идейная вещь, которая призвана решить какую-либо существующую проблему на рынке. Многие заблуждаются, предполагая, что разработка новой бизнес-идеи – хаотичный и креативный процесс. Напротив, это навык, который приходит только с опытом. Поэтому еще с самого начала своего пути обращайте внимание на то, что мешает или усложняет вашу жизнь, и старайтесь придумать проект для решения этого запроса.

Если вы не можете определиться со сферой стартапа, то подумайте, в какой области вы можете выступить экспертом. Проблема многих начинающих предпринимателей заключается в том, что они придумывают идеи в тех сферах, в которых вовсе не компетентны. Из-за этого они сталкиваются с ворохом проблем, которые практически невозможно решить.

Будьте инсайдером: изучите сферу изнутри и поймите, какие проблемы превалируют в ней, а затем приступайте к разработке стартапа.

Вы должны быть не просто программистами, а экспертами. Если вы не профессионал в этой среде, то не сможете предложить что-то уникальное и решить проблему. Только многолетний опыт работы сможет стать крепким фундаментом для развития сильного продукта, – считает Алибек Наримбай.

Адаптируйтесь под тренды

Каждый стартапер мечтает о прорывной идее, которая кардинальным образом поменяет привычки пользователей или облегчит их жизнь. Несмотря на это, как показывает практика, многие проекты проваливаются еще на начальном этапе из-за устаревшей идеи.

Ошибка многих начинающих стартаперов в том, что они используют технологии, которые были актуальными 5-10 лет назад. Например, пытаются запустить альтернативу WhatsApp-а, создать новый маркетплейс при наличии крупнейших международных гигантов или совместить различные бизнес-модели с сервисом Uber-а, – рассказывает Алибек Наримбай.

По словам tech-предпринимателя, при разработке идеи необходимо сразу ориентироваться на новые рынки. Это могут быть дополнения для TikTok, игры для геймеров, виртуальные маски, искусственный интеллект, способный автоматизировать работу и заменить человеческий капитал.

Например, один из успешных кейсов из опыта Алибека Наримбая – создание умных банкоматов, которые выдают деньги без участия кассиров. С одной стороны, подобная технология экономит бюджет микрофинансовых организаций за счет сокращения сотрудников, с другой – благодаря инновационным биометрическим технологиям обеспечивает надежную защиту клиентам. Все это приводит к win-win сотрудничеству и быстрому развитию бизнеса.

Сейчас на рынке также много других перспективных направлений для развития. Одно из них – онлайн-образование.

С началом пандемии люди осознали, что могут обучаться удаленно. Сегодня крупные фонды будут готовы заплатить огромные деньги, если кто-нибудь придумает приложение, которое научит детей читать и писать без учителя. Подобный проект сразу станет единорогом. Главное – понимать, что тренды стремительно меняются. Поэтому нужно всегда искать новые решения. Так, когда мы запускали стартап Biometric.kz, рынок биометрии только начал свое развитие, появлялись Touch и Face ID, которые сегодня известны каждому. Мы нашли идеальное время, что в итоге принесло успех, – объясняет Алибек.

Анализируйте рынок

Анализ рынка – один из самых важных этапов в разработке стартапа. Сначала вы находите боль, затем решение, а после проводите анализ своей идеи на рынке. При этом важно обращаться не только к локальному рынку, но и искать схожие проекты на мировом уровне. Для этого вы можете пойти по двум путям: обратиться к аналитическим компаниям или самостоятельно изучать сферу, в которой хотите запустить стартап.

Анализ необходим для того, чтобы не изобретать велосипед. Нужно пристально следить за тенденциями развития рынка, только тогда получится создать по-настоящему нужный продукт. Так, вы можете изучить рынок стартапов Юго-Восточной Азии, чаще путешествовать, знакомиться с предпринимателями из разных стран и просто быть в курсе всех новостей, читая сайты о технологиях и инновациях. Изучение рынка – это непрерывная вещь, которая требует времени и внимания, – добавляет эксперт.

Задавайтесь вопросами

Вопросы – это то, что будет помогать вам двигаться вперед и менять бизнес-модель в случае необходимости. Первоначальный и, пожалуй, самый главный вопрос может звучать так: «Какую проблему я решаю?». Если вы сможете найти на него ответ, то приступайте к следующему – «Пробовал ли кто-то еще решить эту проблему? Если да, то как?». И здесь вы вновь возвращаетесь к важности анализа рынка, чтобы определить свою нишу и уникальность среди конкурентов.

Следуйте совету эксперта: при изучении схожих стартапов обращайте внимание не только на успешные кейсы, но и на провалы – размышляйте над тем, почему у них ничего не вышло, чтобы минимизировать собственные ошибки. Будьте умнее: учитесь не только на своем опыте, но и на чужом.

В случае, если вы нашли аналогичный и состоявшийся стартап, продолжайте искать свою особенность. Размышляйте над тем, что еще вы можете предоставить пользователю.

Уникальное предложение – это то, что дает стартапу взлететь. Поэтому об этом нужно думать еще на этапе определения, чтобы не решать эту проблему уже во время масштабирования, – комментирует Алибек Наримбай.

Не бойтесь меняться

По словам tech-предпринимателя, стартапер почти никогда не запускает проект, основанный на первой идее: во время анализа и поиска уникальности задумка переживает постоянные изменения. Например, широко знакомый всем Instagram сначала использовался как мессенджер для фото с возможностью отметки локаций, а позже появились привычные фильтры, которые и сделали приложение популярным.

Всем стартаперам знакомо слово “пивот” – смена бизнес-модели в ходе работы. Так вот, популярные и успешные проекты “пивотятся” по 5-10 раз в поисках вакантного места на рынке. Это абсолютно нормальный процесс, потому что ты всегда должен адаптироваться под тренды и менять устаревшие функции на новые. На самом деле, по этой же причине вы и не можете создавать продукт строго для определенной аудитории: в процессе она будет постоянно меняться. Поэтому не бойтесь изменений, предпринимательская деятельность не может быть статичной, – делится мыслями эксперт.

По мнению Алибека Наримбая, не стоит тревожиться из-за смены идеи, потому что это именно то, что позволит вам в дальнейшем масштабироваться.

Так, вы можете пробовать тестовые версии на локальном рынке, дорабатывать их, получать фидбэк, а затем улучшать стартап и выходить на международную аудиторию.

В рамках инвестиционного клуба Shanyraq.vc мы постоянно изучаем новые стартапы и ясно видим, что бизнесмены предпочитают инвестировать в проекты, не привязанные к одной стране. На самом деле, плох тот стартап, у кого нет амбиции стать многомиллионной компанией, – добавляет Алибек.

Изучайте бизнес-литературу

Стартаперы – это предприниматели, которым необходимо иметь экспертизу в своей сфере и постоянно развиваться. Для этого нужно не только работать над нетворкингом и обучаться новому, но и изучать бизнес-литературу. По словам Алибека Наримбая, любой успешный стартап будет стремительно расти, поэтому основателю необходимо быть готовым к этому и работать над управленческими навыками: уметь выстраивать тайм-менеджмент, знать азы психологии, правильно подбирать команду.

Книги помогут улучшить ваши знания в определенной сфере и на опыте других подскажут, как лучше действовать в той или иной ситуации. Главное – подбирать литературу под свой запрос. Например, если вы хотите развиваться в сфере сервисных услуг, то лучше читать книги о корпорациях: Google, Netflix, Apple. Если вам нужно улучшить управленческие качества, то обращайте внимание на книги о менеджменте.

Несмотря на различные запросы в бизнес-литературе, Алибек Наримбай подготовил список книг, которые помогут сформировать глобальное мышление предпринимателя и перенять нужный опыт: