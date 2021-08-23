Разработаны новые правила по переносу абонентского номера к другому оператору

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подготовило приказ о внесении изменений в Правила переноса абонентского номера в сетях сотовой связи и даты введения услуги переноса абонентского номера в сетях сотовой связи, сообщает zakon.kz.
Перенос абонентского номера будет осуществляться при следующих условиях:
При этом выбор полного переноса абонентского номера предусматривает перенос всех абонентских номеров, отраженных абонентом в перечне абонентских номеров. Если по одному из абонентских номеров будет отказ в переносе, то запрос будет считаться отклоненным полностью по всем абонентским номерам, отраженных в перечне, - говорится в документе.
Выбор частичного переноса абонентского номера предусматривает перенос только части абонентских номеров, отраженных абонентом в перечне абонентских номеров, по которым получено подтверждение донора на перенос.
При этом указывается, что отказ на перенос по одному или нескольким абонентским номерам не является отказом для переноса абонентских номеров из списка, по которым получено подтверждение донора.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 сентября.
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