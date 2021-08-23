После падения Кабула граждане Афганистана бегут из страны. Кадры с передающими младенцев через забор и бегущими за самолетом афганцами облетели весь мир. Они все еще не теряют надежду покинуть родину и часами толпятся у местного аэропорта. Часть из них пытается покинуть страну нелегальным путем – через Иран в Турцию. Однако там уже дали понять – афганцам не рады. Zakon.kz рассказывает, как мир реагирует на беженцев из Афганистана.

Афганистан граничит с Ираном, Пакистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем и Индией. Не все эти страны готовы принять беженцев.

По данным ООН, с начала года 270 тыс. афганцев покинули свои жилища – люди бежали из районов, где проходили наиболее интенсивные бои. Одна часть населения сейчас стоит у аэропорта Кабула в надежде улететь, другая – пытается нелегально пересечь границу соседних стран.

ООН сообщает, что около 90% всех афганских беженцев – более 2 млн – принимают Иран и Пакистан. Эти государства обеспечивают бежавших защитой, медицинской помощью и услугами в сфере образования. В этот раз Иран и Пакистан построили для афганцев палаточный лагерь.

Однако граждане Афганистана сталкиваются с рядом проблем в этих государствах. В Иране их слишком много: по разным оценкам, от 800 тыс. до миллиона. Экономическое положение страны заставляет беженцев ехать в Европу.

В Пакистане афганцев тоже много. Местное население относится к ним с осторожностью, власти уже говорят, что страна переполнена и новых переселенцев принимать не будет.

Чтобы оказаться в Европе, афганцам приходится переходить иранско-турецкую границу. Но Турция решительно отвергает беженцев, пишет AP. В стране уже проживает 3,6 млн сирийцев и 300 тыс. афганцев. Раньше к мигрантам из Сирии и Афганистана здесь относились, как к братьям-мусульманам, но сейчас местное население всерьез обеспокоено большим количеством переселенцев, поскольку растет этническая преступность. В свою очередь это вызывает ксенофобию.

В 2018 году Турция достроила стену на границе с Сирией. Сейчас достраивается стена на границе с Ираном.

Как только пал Кабул, Турция стянула к границе дополнительные силы, чтобы сдержать поток беженцев. Но мигрантов это не останавливает. Некоторые из них пешком идут до турецко-иранской границы, чтобы нелегально пройти в Турцию. В этом им помогают контрабандисты – как с турецкой стороны, так и с иранской. По данным РБК, на границе сейчас 25 тыс. беженцев.

19 августа президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не станет превращать Турцию в "хранилище афганских мигрантов для Европы". Он призвал Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе, отметив, что там не могут просто отстраниться от проблемы, закрыв свои границы.

После того как мы, как страна, вынужденно закроем свои границы и отправим этих нелегальных мигрантов домой, куда эти люди пойдут, это их дело, – приводит Hürriyet Daily News слова турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что для его страны важнее всего обеспечить безопасность и процветание своих граждан, а не быть государством, куда свободно могут приезжать все, кто пожелает.

После падения Кабула Греция заявила, что не будет принимать афганских мигрантов. Сейчас греческие власти предупреждают, что готовы отправить обратно всех афганцев, которые попытаются нелегально проникнуть в страну. Чтобы избежать наплыва мигрантов, власти уже установили 40-километровый забор и систему наблюдения на границе с Турцией. Как отмечает Euronews, пограничные войска Греции находятся в состоянии боевой готовности, чтобы избежать повторения ситуации шестилетней давности.

В 2015 году Греция первой из стран ЕС столкнулась с миграционным кризисом, когда более миллиона человек бежали из Сирии, Ирака и Афганистана. Большинство из них уехало дальше в страны Европы, но около 60 тыс. мигрантов остались в Греции. По данным DW, 40 тыс. – это афганцы: половина из них получила статус беженцев, остальные ждут ответа на прошения об убежище.

Австрия тоже решительно против принятия беженцев из Афганистана. В стране уже живет 40 тыс. афганских мигрантов, которые "тяжело интегрируются в общество". Именно поэтому, по словам канцлера Себастьяна Курца, его страна больше не будет впускать в Австрию афганцев.

Я не считаю, что мы должны принимать больше людей в Австрии ... При моем канцлерстве такого не будет. Прием людей, которых потом невозможно интегрировать, – это огромная проблема для страны, – заявил он.

К слову, Австрия в числе стран, которые призвали Еврокомиссию не останавливать депортацию афганцев, несмотря на боевые действия в их стране.

Более дружественными к афганским беженцам оказались Эстония и Великобритания. Эстонские власти заявили, что готовы принять до 10 беженцев из Афганистана. А официальный Лондон согласовал программу, которая предполагает переселение в королевство 20 тыс. афганцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что страна, возможно, эвакуирует до 10 тыс. афганцев.

А финские власти заявили, что иммиграционная служба страны приостанавливает депортацию в Афганистан мигрантов и пересмотрит ранее выданные отказы в связи с политической ситуацией в исламской республике.

Но что же Центральная Азия?

Узбекистан стал перевалочным пунктом на пути в Германию. Именно в Ташкент доставляют афганцев, которые впоследствии отправляются в Германию. Но не у всех есть возможность улететь в Европу. По информации ТАСС, чуть более 1000 афганских беженцев находятся на территории ковид-центра на узбекско-афганской границе. Большинство беженцев – офицеры правительственных войск. Впрочем, власти страны постепенно возвращают беженцев на родину. 20 августа МИД Узбекистана сообщил, что по согласованию с "Талибаном", отправил обратно 150 человек. Отмечается, что после идентификации они отпущены по домам и находятся в безопасности.

Таджикистан – еще один сосед Афганистана. В конце июля страна заявила, что готова принять у себя 100 тыс. афганских беженцев. О точном количестве сбежавших из ИРА граждан, которым разрешили остаться в Таджикистане, не сообщается.

Зато известно, что в связи с обострением ситуации в Афганистане официальный Душанбе еще в начале июля укрепил границы и провел военные учения. Кроме того, совместные учения в ближайшие месяцы у таджикско-афганской границы планирует и ОДКБ, в который входит и Казахстан. В организации пообещали, что в случае угрозы извне не бросят таджикского союзника.

Туркменистан ситуацию с беженцами из Афганистана не комментирует. Но "Азатлык" со ссылкой на слова местных жителей пишет, что пограничники не впускают в страну ни этнических туркмен из Афганистана, ни бежавших от расправы талибов военных. Отмечается, что местные государственные СМИ и вовсе не пишут о событиях в соседней стране.

Официальный Ашхабад сообщает, что в Кабуле продолжает работать посольство Туркменистана, которое охраняют талибы.

В установленном обеими сторонами порядке обеспечивается пропуск необходимого количества автомобильных прицепов и железнодорожных вагонов, - говорится в заявлении МИД Туркменистана.

Кыргызстан сразу же после новостей о падении Кабула выступил с заявлением о том, что предоставит 500 афганским студентам визы. Причем 150 из них могут обучаться в одном из престижных и дорогих университетов Кыргызстана – Американском университете в Центральной Азии. Финансировать их обучение обязуются США.

Кроме того, кыргызские власти отметили, что примут в страну до 1200 этнических кыргызов из Афганистана.

В Казахстане с тех пор, как власть в Афганистане захватили талибы, распространялись слухи о том, что страна готовится к встрече беженцев. Но МИД поспешил их опровергнуть.

Президент Касым-Жомарт Токаев дважды провел совещание по ситуации в Афганистане, Минобороны "усилило бдительность", а позже в страну прибыли сотрудники ООН, которых республика согласилась временно разместить на своей территории.

По сообщению МИД, Казахстан готов помочь этническим казахам из Афганистана.

На данный момент известно, что талибы проводят переговоры с временно исполняющим обязанности главы Исламской Республики Афганистан Амруллой Салехом, который возглавил сопротивление новым властям. Отмечается, что рейсы в аэропорту Кабула приостановлены. Как эти действия отразятся на обычных гражданах, еще не известно. Однако эксперты предрекают стране возврат в Средние века, несмотря на обещания талибов.

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