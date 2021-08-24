В Казахстане продлили сроки приема документов в вузы

24 августа 2021, 09:25
Фото: zakon.kz / Павел Михеев

Дата приема документов для зачисления в вузы продлена до 28 августа включительно. Такое решение приняли в департаменте высшего и послевузовского образования МОН РК, сообщает zakon.kz.

Думаю, это хорошая новость для наших абитуриентов. Мы учли количество обращений с просьбой о продлении сроков. Возможность предоставлена как обладателям образовательных грантов, так и тем, кто планирует обучаться на платной основе. Вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев

Ранее документы для зачисления в вузы необходимо было подать до 25 августа.

Как отметили в министерстве, заявки от обладателей образовательных грантов принимаются посредством портала электронного правительства eGov.kz.

Для обучения на платной основе необходимо обратиться в виртуальные приемные комиссии вузов. Их перечень размещен на сайте Национального центра тестирования МОН РК.


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