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Еще одна смертельная авария произошла на Кульджикском тракте

ДТП, авария, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 15:14 Фото: Zakon.kz
Водитель автомобиля Nissan X-Trail совершил наезд на мопедиста. Водитель скутера погиб на месте, сообщает Zakon.kz.

На въезде в город, мопедист выехал на трассу с грунтовой дороги на встречную полосу, направляясь прямо в лоб автомобилю Nissan X-Trail.

ДТП, авария, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 15:14

Фото: Zakon.kz

Водитель автомобиля не успел среагировать и столкнулся со скутером, после чего еще и наехал на скутериста.

ДТП, авария, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 15:14

Фото: Zakon.kz

От полученных травм водитель мопеда скончался на месте.

ДТП, авария, погибшие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 15:14

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работает полиция. Устанавливается личность погибшего.

Немного ранее на Кульджикском тракте тоже произошло смертельное ДТП. В аварии столкнулись четыре автомобиля, три человека погибли.

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