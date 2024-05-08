Еще одна смертельная авария произошла на Кульджикском тракте
Фото: Zakon.kz
Водитель автомобиля Nissan X-Trail совершил наезд на мопедиста. Водитель скутера погиб на месте, сообщает Zakon.kz.
На въезде в город, мопедист выехал на трассу с грунтовой дороги на встречную полосу, направляясь прямо в лоб автомобилю Nissan X-Trail.
Фото: Zakon.kz
Водитель автомобиля не успел среагировать и столкнулся со скутером, после чего еще и наехал на скутериста.
Фото: Zakon.kz
От полученных травм водитель мопеда скончался на месте.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работает полиция. Устанавливается личность погибшего.
Немного ранее на Кульджикском тракте тоже произошло смертельное ДТП. В аварии столкнулись четыре автомобиля, три человека погибли.
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