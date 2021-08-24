Достижения ВКО за годы Независимости обсудили в областном центре

Что было бы, если бы не закрыли Семипалатинский полигон? Как промышленным гигантам региона удалось пережить трудные времена? Почему именно в Восточном Казахстане был открыт первый Дом дружбы? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали сегодня на круглом столе "Тәуелсіз Қазақстан: Жасампаздыққа толы жылдар. Шығыс Қазақстан облысының басты жетістіктері".

Более 200 восточноказахстанцев, среди которых были ученые, предприниматели, эксперты различных отраслей и общественники, обсудили успехи региона за 30 лет Независимости страны. В первую очередь, конечно, речь зашла о беспрецедентной инициативе нашего Первого Президента - об отказе от ядерного оружия. Нурсултан Назарбаев внес колоссальный вклад в создание безъядерного мира, закрыв в 1991 году Семипалатинский полигон. Он всегда вел в страну вперед, отстаивая и защищая интересы Независимого Казахстана и поддерживая самые амбициозные проекты.

Как отметила депутат Мажилиса Парламента РК Зарина Камасова, за годы Независимости медицина Восточного Казахстана вышла на совершенно новый уровень. Именно в нашем регионе сосредоточены уникальные медицинские центры ядерной медицины, роботохирургии, реабилитации и трансплантологии, аналогов которым нет в стране. Постоянное обучение медиков в лучших зарубежных клиниках и закуп самого современного и высокотехнологичного оборудования позволяет своевременно ставить диагнозы и успешно лечить пациентов из всех уголков страны.

Именно в Восточном Казахстане благодаря открытию новых факультетов в вузах и колледжах и увеличению количества грантов удалось снизить отток выпускников школ в три раза. В регионе успешно готовит специалистов один из первых негосударственных вузов страны - КАСУ, где преподавание ведется на английском языке. ВКГТУ им. Д. Серикбаева - это не просто университет, а научная Мекка, потому что именно здесь реализуются уникальные научные программы НИОКР.

Восточный Казахстан был и остается промышленным флагманом республики. Наши крупные предприятия, пережившие самые тяжелые и местами кризисные годы становления Независимости, сейчас вышли на тот уровень, что объем промышленной продукции достигает суммы более двух триллионов тенге в год. Для сравнени: в 1991 году эта цифра составляла скромные 27,9 миллиона тенге.

Благодаря уникальной программе, инициированной акимом области Даниалом Ахметовым, топоним "Восточный Казахста" приобретет мировую известность, - отметил ученый Зейнола Самашев. - В сентябре в Кембриджском музее откроется экспозиция "Золото Великой степи", где будут представлены артефакты, обнаруженные в курганах Елеке Сазы и Шиликты и позволяющие взглянуть на древнюю историю Казахстана под совершенно новым углом.

Как отметил глава региона, достижения и успехи Восточного Казахстана были бы невозможны без колоссальной поддержки со стороны как Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, так и Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, который продолжает поддерживать мудрую политику, где главная ценность государства - это его народ, мы с вами. Сегодня регион переживает строительный бум, мы первые в истории строим больше миллиона квадратных метров жилья в год, постоянно реализуются новые амбициозные проекты, идет активное развитие приграничных территорий. За годы Независимости Востоку страны удалось добиться лидирующих позиций во многих сферах и отраслях и реализовать огромное количество смелых проектов, изменивших жизнь восточноказахстанцев к лучшему.