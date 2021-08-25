Казахстанская теннисистка вышла в 1/4 турнира WTA

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира WTA в американском Кливленде, сообщает zakon.kz.

В паре с представительницей Беларуси Лидией Морозовой они в двух сетах обыграли Чи Ю Су (Тайвань)/Джесси Ромпис (Индонезия) со счетом 6:3, 7:5, передает пресс-служба ФТК.

За матч Анна и Лидия допустили две двойные ошибки против шести у соперниц и реализовали четыре брейк-пойнта из шести.

Соперницами казахстанско-белорусского тандема в борьбе за выход в полуфинал станут японские теннисистки Эна Сибахара и Сюка Аояма.