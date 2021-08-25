Спецоперация в Нур-Султане: опубликовано видео задержания наркоторговца

Полицейские пресекли канал поставки наркотиков в Нур-Султан, сообщает zakon.kz.
По данным полиции, был задержан 32-летний гражданин.
В результате проведенной спецоперации в ходе обыска жилья в поселке Жалтырколь Акмолинской области в сарае среди зимних солений, комбикорма и стога сена, был найден пакет с марихуаной весом более 19 килограмм, - уточнили в ведомстве.
Изъятые наркотики задержанный намеревался сбыть на территории столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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