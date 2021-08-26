Оплата без комиссий для малого и микробизнеса со "Сбер QR"

В рамках акции, приуроченной к юбилею банка, предприниматели в течение полугода смогут принимать оплату без комиссий на сумму до 180 000 тенге в месяц.

За прошедший год на фоне пандемии во всем мире заметно увеличился объем безналичных операций. Казахстанцы не стали исключением и также стараются минимизировать социальные взаимодействия. Оплата по QR-коду стала альтернативой для приема безналичных расчетов.

Использование нового сервиса "Сбер QR" имеет множество плюсов как для покупателей, так и для владельцев бизнеса. Оплата покупки происходит моментально с помощью мобильного телефона, поэтому больше нет необходимости носить с собой кошелек или платежную карту. Для приема платежей достаточно иметь мобильный POS-терминал либо распечатанный QR-код. Покупателю в свою очередь достаточно установить на свое устройство мобильное приложение Сбербанка Sberbank KZ.

При этом QR-код для бизнеса не только упрощает прием оплаты, но и приносит выгоду. Акция разработана специально для ИП и ТОО. Пользоваться услугой смогут небольшие магазины и аптеки, торговые лавки, фаст-фуд, курьеры и сервисы такси, салоны красоты и сервисы автоуслуг, средний чек которых варьируется от 5 000 до 10 000 тенге.

В период акции Сбербанк не будет взимать комиссию на общую проведенную сумму через QR до 180 000 тенге в месяц. Тариф действует в течение 180 дней с момента подключения, а сама акция продлится до 31 января 2022 года.

Для того, чтобы подключить услугу, необходимо: 1. Обратиться за консультацией в ближайшее отделение Сбербанка или по телефону 7744. 2. Заполнить заявку на эквайринг в отделении (безналичная оплата). 3. Получить QR на электронную почту или в отделении Банка. 4. Разместить на кассе и принимать бесконтактный расчет.

"Сбер QR" для бизнеса:

QR от Сбербанка принимает к оплате карты других банков, работающих по стандартам mVisa. Принимайте платеж по картам Visa и отслеживайте операции через SMS-уведомления. Выписку по транзакциям можно самостоятельно выгрузить в СберБизнес, запросить у менеджера Банка или подключиться к MerchantWebPortal который, кстати, предоставляется клиентам абсолютно бесплатно.

"Сбер QR" для покупателя:

Откройте мобильное приложение Сбербанка, пройдите в меню "Операции" и нажмите кнопку "Оплатить с помощью QR". Затем отсканируйте код у продавца, введите сумму покупки и нажмите кнопку "Оплатить" или "Подтвердить". После вам придет уведомление об успешном платеже.