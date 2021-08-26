О госзакупках через электронный каталог товаров

31 августа в 15:00 по времени г.Нур-Султан приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Основные вопросы по работе на портале OMarket.kz".

С июня прошлого года госзакупки из одного источника стало возможным осуществлять при помощи электронного каталога товаров.

Электронный каталог товаров - информационная система, интегрированная с веб-порталом, в которой размещаются сведения о товарах, предлагаемые потенциальными поставщиками посредством интернет-магазинов.

Данный функционал был реализован на площадке Омаркет. По своей сути ОМаркет представляет собой гигантский гипермаркет для госзакупщиков. О том, как в нем все устроено в прямом эфире расскажут Наталья Романова (Худайбергенова), эксперт-практик по ГЗ и Айсулу Аманбаева, аналитик проекта Omarket.kz.

Вы узнаете:

Об особенностях закупа товара до 100 МРП через электронный каталог товаров.

Что изменилось в законодательстве по приобретению товаров через Омаркет с 1 июня 2021 года.

В чем особенности закупа через Омаркет. Как правильно подобрать необходимые вам товары.

О специфике технической работы на портале Омаркет.



Кому полезно мероприятие:

специалистам предприятий всех форм собственности, осуществляющим закуп или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые принимают участие в закупках в роли ЗАКАЗЧИКА, ОРГАНИЗАТОРА, ПОСТАВЩИКА;

первым руководителям, бухгалтерам, юристам, ответственным за проведение закупок.

Если у вас есть вопросы по теме эфира – задавайте. В первую очередь ответим на вопросы, поступившие от участников до мероприятия.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.