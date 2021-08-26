Реестр национальных туристских брендов создадут в Казахстане

Министерство культуры и спорта РК разработало Правила формирования и ведения реестра национальных туристских брендов, сообщает zakon.kz.

Как следует из документа, национальным туристским брендом является бренд, разработанный и включенный в реестр Организацией, созданной Правительством РК для развития внутреннего и въездного туризма, для продвижения туристских возможностей страны на внутреннем и международном туристских рынках, а также формирующий узнаваемый положительный туристский имидж страны на международном уровне.

К туристским брендам относятся популярные среди туристов достопримечательности природного и историко-культурного наследия, местность или территория, а также туристские маршруты, включающие посещение данных объектов, уникальные события (мероприятия), услуги и занятия, привлекающие к себе большой поток туристов, - говорится в документе.

Реестр ведется организацией на казахском, русском и английском языках на электронном носителе и размещается на интернет-ресурсе Организации.

Реестр содержит следующие сведения о национальном туристском бренде:

наименование;

описание;

местонахождение;

фотоматериалы;

результаты маркетингового исследования.

Ведение реестра осуществляется путем:

внесения сведений о туристском бренде; обновления реестра при изменении сведений о национальном туристском бренде, а также исключения из реестра национального туристского бренда.

Как отмечается, для актуализации реестра организация проводит ежегодный мониторинг национальных туристских брендов на предмет изменения сведений о национальном туристском бренде и утраты особого значения национального туристского бренда для имиджа страны на международном уровне.

Исключение или изменение сведений о национальном туристском бренде в реестре осуществляется решением правления на основании результатов мониторинга.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 сентября.

