В составе комиссии по помилованию произошли изменения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым внес изменения в состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

ввести в состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом: Абдирова Нурлана Мажитовича – заместителя Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, председателем (по согласованию); вывести из состава указанной Комиссии Рогова И.И., - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Игорь Рогов вошел в состав Комиссии по правам человека при Президенте РК.