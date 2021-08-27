В составе комиссии по помилованию произошли изменения

27 августа 2021, 13:52
Фото: zakon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым внес изменения в состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

ввести в состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом:

Абдирова Нурлана Мажитовича – заместителя Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, председателем (по согласованию);

вывести из состава указанной Комиссии Рогова И.И., - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Игорь Рогов вошел в состав Комиссии по правам человека при Президенте РК.


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