В составе комиссии по правам человека произошли изменения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым внес изменения в состав Комиссии по правам человека при Президенте РК, сообщает zakon.kz.

ввести в состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом: Рогова Игоря Ивановича – заместителя исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, председателем Комиссии (по согласованию); вывести из состава указанной Комиссии Мусина К.С., - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.