В составе комиссии по правам человека произошли изменения

27 августа 2021, 13:46
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым внес изменения в состав Комиссии по правам человека при Президенте РК, сообщает zakon.kz.

ввести в состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом:

Рогова Игоря Ивановича – заместителя исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, председателем Комиссии (по согласованию);

вывести из состава указанной Комиссии Мусина К.С., - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.


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