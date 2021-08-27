Ряд зданий в одном из районов Алматы отключат от холодной воды

Ряд зданий в Ауэзовском районе Алматы на день отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

31 августа с 9:00 до 18:00 будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории микрорайонов "Алмас", "Астана", "Атамекен","Мамыр-1", "Мамыр-2", "Мамыр-4", "Мамыр-5" "Мамыр-6", "Мамыр-7", а также в мкр. "Достык" в контуре улиц Шаляпина – Яссауи – Момышулы – проектируемая Абая, - сообщили в ГКП "Алматы су".

Вводимые ограничения необходимы для замены технологического оборудования на объекте водоснабжения.

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.





