Родителей оштрафовали за то, что они выбросили коллекцию порно сына

Суд в Мичигане обязал супругов заплатить штраф в размере 29 тысяч долларов за утилизацию фильмов для взрослых, передает zakon.kz.

43-летний Дэвид Веркинг жил в доме своих родителей в Гранд-Хейвене в течение 10 месяцев после развода, после чего переехал в Манси, штат Индиана, сообщает The Guardian. Вскоре выяснилось, что его коробки с фильмами и журналами пропали.

Откровенно говоря, Дэвид, я оказал тебе большую услугу, избавившись от всего этого, - написал его отец в электронном письме.

Чтобы определить стоимость коллекции, провели экспертизу. Родители также должны заплатить сыну около 14,5 тысячи долларов - его расходы на адвоката. В итоге сумма штрафа превысила 40 тысяч долларов.

Нет никаких сомнений в том, что коллекция принадлежала Дэвиду. Подсудимые неоднократно признавали, что уничтожили ее, - подытожил судья Пол Мэлони.