Пентагон объяснил необходимость ракетного удара по зданию в Кабуле

Пентагон подтвердил, что ВС Соединенных Штатов нанесли удар с беспилотника по автомобилю в районе Хаджи-Бугра в Кабуле из-за угрозы со стороны ИГИЛ (организация, запрещенная в Казахстане), сообщает zakon.kz.

С заявлением по поводу атаки выступил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан, передает CNN.

По словам источника агентства, с БПЛА США был уничтожен террорист-смертник, намеревавшийся на заминированном автомобиле въехать на территорию аэропорта.

По данным афганского телеканала Ariana News, при ракетном ударе погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

