В ООН обеспокоены возвращением КНДР к разработке ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен информацией о возвращении КНДР к разработке ядерного оружия и призвал власти отказаться от этого, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Генеральный секретарь знаком с данным докладом и обеспокоен таким развитием событий. Он призывает КНДР воздержаться от любых действий, связанных с ядерным оружием, и вернуться к переговорам с другими заинтересованными сторонами, — сообщается в документе, который опубликовали в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии о возобновлении Пхеньяном работы реактора по производству плутония на ядерном комплексе в Йонбене.

Как сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные МАГАТЭ, есть основания утверждать, что КНДР возобновила работу реактора по производству плутония в Йонбене. Отмечается, что этот объект не функционировал с декабря 2018 до июля 2021 года.