Землетрясение произошло на юго-западе от Алматы

Ночью 31 августа на юго-западе от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5.3, сообщает zakon.kz.

31 августа 2021г. в 00 час 23 мин 39 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 953 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 11.0.

Магнитуда MPV 5.3.

Координаты эпицентра 36.87° с.ш. 69.36° в.д.

Глубина 40 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет