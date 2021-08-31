Стало известно, какие органы нужно проверить после COVID-19

Врач рассказал, что нужно проверить в первую очередь всем, переболевшим COVID-19, передает zakon.kz.

Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.

Клиническая картина при коронавирусной инфекции очень разнообразна, соответственно, после выздоровления следует обращать внимание прежде всего на состояние тех органов, которые в ходе болезни страдали особенно сильно. Однако есть анализы, которые следует сделать всем.

Для человека, перенесшего COVID-19, контрольный анализ его состояния – это общий анализ крови, его делать обязательно. Еще надо проверить свертывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму (анализ на свертываемость, – Прим. ред.), чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения), – отметил Звонков.

Это немаловажно, так как при коронавирусе повышается свертываемость крови, а это увеличивает риск тромбоза. Поэтому следует убедиться, что после выздоровления состояние крови нормализовалось.

Не лишним будет и сдать тест на наличие антител и их уровень.

Антитела класса М (IgM, появляются при первой иммунной реакции организма на внедрение вируса, – Прим. ред.) надо проконтролировать, чтобы понять, сохранились они после выздоровления или нет. Уровень антител класса G (IgG, вырабатываются позже, их наличие говорит о формирующемся иммунитете,) намного важнее, – объяснил врач.

Специалист уточнил, что в данном случае главный показатель – именно наличие антител G и их количество. При этом, добавил медик, не следует пытаться самостоятельно оценить результаты анализов, это должен делать специалист.