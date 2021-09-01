Президент: Нужно разработать механизмы защиты прав казахстанцев за рубежом

Следует отразить механизмы защиты прав наших граждан, работающих за рубежом, поручил в Послании народу страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Большое влияние на наш рынок труда оказывают и миграционные процессы. Казахстан - это вторая страна в СНГ по количеству принимаемых трудовых мигрантов. Нужны правильные решения проблем в этой сфере. Правительству предстоит разработать новую концепцию миграционной политики. Также следует отразить механизмы защиты прав наших граждан, работающих за рубежом, - поручил Токаев.

По его словам, новые подходы требуются и к вопросам внутренней трудовой мобильности. Правительству поручено переформатировать действующий механизм выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны.

В частности, пособия можно предоставлять не только через акиматы, но и путем возмещения расходов работодателей, которые самостоятельно нанимают работников из южных регионов, - уточнил глава государства.

Также президент добавил, что следует активно помогать переселенцам, которые хотят заниматься самостоятельным бизнесом.

Также нужно рассмотреть возможность предоставления им земельных участков не только под строительство домов, но и для сельхоздеятельности. Обеспечить более широкий доступ к мерам господдержки, - заключил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан