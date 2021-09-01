Канадки стали лучшими в женском мировом хоккее

1 сентября 2021, 12:42
Фото: iihf.com

В Калгари завершился чемпионат мира по хоккею среди женщин, передает zakon.kz.

В страну кленовых листьев, помимо хозяек катка, приехали хоккеистки еще из 9 стран мира. Команды оспаривали титул сильнейшего с 20 го по 31 августа, сообщает iihf.com.

Пройдя все предварительные игры без поражения, в финал вышла сборная Канады. Они в решающем матче встретились с хоккеистками из США. Победу хозяйкам турнира в овертайме принесла форвард Мари-Филип Пулен, итоговый счет на табло 3:2.

Отмечаем немаловажный факт, что канадки прервали гегемонию американских хоккеисток на последних пяти чемпионатах мира, где они становились золотыми призерами.

Бронзовые медали увозят финские спортсменки.

Куандык Шынасилов


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