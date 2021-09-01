Жители Алматинской области поддержали Послание президента

Сегодня на открытии второй сессии седьмого созыва парламента Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана РК.

Жители Алматинской области всецело поддерживают новое послание и готовы реализовать поставленные перед ними задачи.

По словам учителя начальных классов средней школы имени Абая села Шонжы Уйгурского района Нургайши Сабаншиевой, она согласна с необходимостью адаптации учебных программ к новым реалиям.

Во время пандемии качество образования из-за недостаточной эффективности национальных телекоммуникационных сетей ухудшилось, и мы должны все это восстановить. Со своей стороны мы будем делать все, чтобы восстановить пробелы. Согласна с тем, что необходимо повысить качество информационных систем для удаленного формата обучения, - сказала она.

Также в Послании глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что госаппарат должен работать в интересах населения.

В свою очередь Жанахмет Исабаев, директор газеты "Жетісу Шұғыласы, полностью поддерживает его.

Имея большой опыт на государственной службе, считаю, что политика, которую ведет наш президент, очень открыта и прозрачна. И выборы акимов в этом плане стали еще одним доказательством, что Казахстан идет в правильном направлении развития. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, выборы районных акимов начнутся с 2024 года, а сельских мы уже выбираем сами. Это здорово, и доверие народа к власти, таким образом, будет расти семимильными шагами, - подчеркнул Жанахмет Исабаев.

Президент в своем Послании заявил о повышении с 1 января 2022 года размера минимальной заработной платы с нынешних 42,5 до 60 тыс. тенге. Эта новость обрадовала жителей Алматинской области.

Повышение заработной платы всегда радует. Очень рад, что президент уделяет этому внимание. С каждым годом увеличиваются зарплаты преподавателей, военных, полицейских. Теперь и минимальная зарплата будет увеличена, что очень радует, - сказал социальный работник города Текели Кожа Анафияев.

В Послании Касым-Жомарт Токаев затронул и тему спорта.

Президент акцентирует внимание на развитии и поддержке секций для занятий спортом - меня это очень радует и вдохновляет. Я недавно стал чемпионом мира по грэплингу, и все это благодаря государственной поддержке, - сказал Нурбек Мырзалинов, чемпион мира по грэплингу .