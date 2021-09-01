В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В шести областях Казахстана 2 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на северо-западе, западе области 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на северо-востоке области днем 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем на севере-западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, южный, на западе области порывы 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, южный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 15-20 м/с.