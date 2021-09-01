Руслан Валиуллин стал героем матча Казахстан-Украина

В рамках отборочных игр к чемпионату мира 2022 года футбольная сборная Казахстана принимала гостей из Украины, передает zakon.kz.

Уже на второй минуте матча атака соперников принесла им успех. Великолепный гол в исполнении Романа Яремчука вывел вперед команду Украины - 0:1. Этот счет продержался на протяжении первого тайма.

Вторая половина встречи началась очень активными действиями со стороны сборной Казахстана, на которые гости отвечали острыми контратаками. Страж ворот казахстанской команды Стас Покатилов дважды отразил атаку нападающих, которые выходили на рандеву с ним.

Вскоре наши футболисты наконец-то порадовали своих фанатов. Если мяч, забитый Абатом Айымбетовым, не засчитал судья, то точный удар Руслана Валиуллина на 74-й минуте пришлось признать всем - 1:1.

Встреча подходила к своему логическому завершению, было добавлено дополнительное время. Украина усилиями Даниила Сикана вырвалась вперед на 93-й минуте - 1:2.

Но в футболе играют до последних секунд, этот закон доказал Руслан Валиуллин. Полузащитник костанайского "Тобола" в последней атаке хозяев забил второй гол в матче, подарив своей сборной ничью - 2:2.

Куандык Шынасилов