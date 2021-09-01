Пожар на складе в Жамбылской области прокомментировали в Минобороны

Официальный комментарий Министерства обороны по сообщениям в СМИ касательно пожара на складе в Жамбылской области, передает zakon.kz.

Воинская часть, где произошел пожар на складе инженерных боеприпасов, входит в состав регионального командования "Юг". С 2016 по май 2021 года командиром воинской части был Серик Байсакалов. Приказом министра обороны подполковник Серик Байсакалов был уволен из рядов Вооруженных Сил по достижению предельного возраста – ему исполнилось 48 лет. Фактически Байсакалов был исключен из списков части 29 июля 2021. В июне комиссия регионального командования провела передачу временного исполнения дел и должности командира начальнику штаба части майору Аслану Бахытжанову. Есть соответствующий приказ командира части №109 от 21 июня 2021 г. В настоящее время компетентными органами проводится установленная процедура спецпроверки и оформления специального допуска кандидата на назначение штатного командира части, - рассказали в пресс-службе Минобороны.

Как отмечается, с началом пожара штатная пожарная команда воинской части немедленно приступила к его тушению до прибытия пожарных расчетов, а также было сообщено в ДЧС по Жамбылской области.

В дальнейшем, согласно действующим правилам тушения пожара, утвержденным приказом министра внутренних дел от 26 июня 2017 года № 446, непосредственное руководство тушением пожара осуществляется прибывшим на пожар старшим должностным лицом гарнизона противопожарной службы. Руководитель тушением пожара на принципах единоначалия управляет личным составом, участвующим в выполнении задач по тушению пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами, - говорится в сообщении.

Уточняется, что для этого у пожарной службы ДЧС должны быть сведения обо всех пожароопасных объектах, находящихся в населенном пункте.

По вопросу обнаружения в одном из дворов домов в Байзакском районе фрагментов боеприпасов. Министерством обороны непригодные для использования боеприпасы передаются в подведомственную организацию Министерства индустрии и инфраструктурного развития АО "Казтехнологии". Затем АО "Казтехнологии" проводит процесс промышленной утилизации боеприпасов, извлекая и уничтожая взрывоопасные вещества, содержащиеся в них. Только после этого лом от боеприпасов выставляется на реализацию уполномоченным на это АО "Казтехнологии" через электронную торговую площадку gosreestr.kz. Обнаруженные корпуса и гильзы от снарядов - это металлолом, полученный после утилизации боеприпасов и реализованный частному предприятию посредством торгов на электронной площадке. Они не представляют никакой опасности для окружающих. Данный металлолом был приобретен ТОО "Бактияр-Group" в конце марта 2021 года согласно договору со склада ломметаллов АО "Казахтехнологии" в городе Арыс Туркестанской области, - отмечает пресс-служба.

Также сообщается, что из Арыси на склад в Жамбылской области артиллерийские боеприпасы – снаряды, ракеты, не перевозились. Из Арыси на этот склад перевезена лишь часть ранее нетронутых пожаром инженерных боеприпасов, аналогичных хранившимся на складе в Жамбылской области.

На данном складе хранение артиллерийских боеприпасов не осуществлялось, - резюмируется в сообщении.