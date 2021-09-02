Астанчанку ограбил мужчина, с которым она познакомилась в соцсети

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает не доверять малознакомым людям из социальных сетей и не приглашать их к себе домой, сообщает zakon.kz.

29 августа текущего года в Управление полиции района Алматы поступило заявление от 26-летней жительницы столицы о том, что ее ограбили двое мужчин.

Женщина на сайте знакомств познакомилась с неким парнем по имени Марат. Найдя общий язык, молодые люди решили встретиться. На следующий день он напросился к ней в гости.

Приехав в квартиру, мужчина сразу же зашел в ванную комнату. Затем, направившись в спальню к девушке, начал угрожать канцелярским ножом и требовать 100 тысяч тенге.

Однако после пояснений, что она не располагает такой суммой, они направились к выходу. Неожиданно для себя потерпевшая почувствовала удар кулаком в область левого глаза, от чего потеряла сознание. Очнувшись, она увидела как двое мужчин носятся по квартире и ищут ценные вещи. Заметив, что девушка пришла в себя, они поспешили уйти, прихватив с собой три мобильника и беспроводные наушники, - рассказали в полиции.

В ходе проведения тщательных розыскных работ двое подозреваемых были задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте 21 и 27 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС ДП Нур-Султана.