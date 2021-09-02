Бьюти-индустрия стала дороже для казахстанцев

Услуги парикмахерских и салонов красоты за год для казахстанцев подорожали почти на 8%, сообщает zakon.kz.

Согласно исследованию Finprom.kz, объем услуг за первое полугодие составил рекордные 16,5 млрд тг.

В сельской местности объем услуг в секторе вырос более чем в 2 раза и составил 898 млн тг, что также является рекордом.

Цены на платные услуги по итогам января–июля увеличились на 4,6% - самый высокий показатель за последние 3 года.

При этом непосредственно цены на услуги парикмахерских и салонов красоты выросли на 7,5% к январю–июлю 2020 года, что стало самым высоким ростом за последние 5 лет, - заявили аналитики.

Среди крупных городов и мегаполисов страны самые высокие цены на стрижки в июле 2021 года наблюдались в Алматы. Следом идет Нур-Султан.

Наименьшие цены в секторе были отмечены в Туркестане.