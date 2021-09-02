"Человекоцентричную" модель госуправления хотят разработать в Казахстане

Агентство по делам государственной службы разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", сообщает zakon.kz.

Как отмечают разработчики, действующая модель государственного управления, основанная на административно-контрольной форме взаимодействия государства и населения, не в полной мере отвечает ожиданиям населения.

Вследствие чего назрела необходимость формирования сервисной и "человекоцентричной" модели государственного управления, в которой главными ценностями являются граждане и их благополучие. Кроме того, анализ работы по рассмотрению обращений граждан и проблемные вопросы практики применения законодательства о государственной службе свидетельствуют о необходимости совершенствования отдельных положений закона, - говорится в обосновании.

Предлагается принятие комплекс законодательных мер.

В частности, внести поправки в закон по деятельности акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Речь идет о задержках госслужащих на работе и выход в нерабочее время.

Реальные меры по их недопущению не принимаются, допускаются факты не начисления компенсации или не предоставления отгулов за переработку, вакантные места не заполняются и т.д. Постоянные задержки госслужащих на работе порождают жалобы не только со стороны государственных служащих, но и от членов их семей, - отмечают в агентстве.

Кроме того, для расширения применения принципа профессионализма госслужащих, а также обеспечения более эффективного использования профессионального потенциала госслужащих предлагается наложение дисциплинарного взыскания в виде понижения в государственной должности при наличии следующей вакантной нижестоящей государственной должности, за исключением временно вакантной государственной должности, и соответствии госслужащего квалификационным требованиям, установленным к данной государственной должности.

Данная мера позволит повысить привлекательность госслужбы за счет поддержки профессионалов, - считают в агентстве.

Также отмечается необходимость определения единого подхода при повторном назначении на госслужбу, в течение которого государственная служба не считается прерванной.

Кроме того, планируется на законодательном уровне установить осуществление ротации государственного служащего в другую местность в пределах максимально допустимого срока их пребывания на занимаемой должности.

Предлагаемая норма затрагивает права государственных служащих, являющихся инвалидами, беременными, одинокими родителями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет, имеющими (являющимися опекунами) детей-инвалидов, в том числе усыновленных (удочеренных), многодетными родителями (опекунами) или на иждивении которых находятся престарелые родители, - поясняется в документе.

Законопроектом также предлагается предоставление государственному служащему, ротируемому в другую местность, служебного жилища без права приватизации.

По предварительным расчетам, реализация данной инициативы по обеспечению ротации в 2021-2023 гг. потребует около 589 млн тенге.

При этом данная норма дополняется положением о том, что по истечении максимально допустимого срока пребывания на занимаемой должности (8 лет), государственный служащий подлежит ротации либо понижению в должности, либо освобождению от занимаемой должности, даже в случае отсутствия возможности предоставления служебного жилища.

Для расширения применения казахского языка в государственных органах предлагается установить порог на знание госязыка для поступления на госслужбу.

Вместе с тем предлагается установить ответственность госслужащих, занимающих должности заместителей первых руководителей государственных органов, руководителей аппаратов центральных и местных государственных органов и их заместителей, руководителей ведомств центральных государственных органов и их заместителей, руководителей межрегиональных и областных подразделений центральных государственных органов и их ведомств, подразделений центральных государственных органов и их ведомств в городах республиканского значения, столице и их заместителей, руководителей областных исполнительных органов, исполнительных органов городов республиканского значения, столицы, финансируемых из местного бюджета и их заместителей.

Как отмечается, вопрос об ответственности руководителя должен рассматриваться взвешенно, после установления всех обстоятельств и условий совершения подчиненным коррупционного правонарушения (наличие возможности руководителя предупредить правонарушение; ранее принятые меры профилактического характера; системность нарушений; организационные особенности деятельности госоргана; личностные качества правонарушителя и т.д.).

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 22 сентября.