Кто огорчил? Кто порадовал? Обзор отборочных игр Чемпионата мира-2022

1 сентября прошли игры квалификационного этапа на мировое первенство, которое пройдет через год в Катаре, передает zakon.kz.
12 городов Европы принимали на своих стадионах данные матчи. Как вы уже знаете, на "Астана Арене" Казахстан сыграл вничью с Украиной 1:1.
В другой встрече группы D чемпионы мира французы не смогли переиграть Боснию и Герцеговину 1:1. На гол Эдина Джеко хозяева ответили точным ударом Антуана Гризманна.
В подгруппе А команда Португалии на своем поле избежала поражения только за 10 минут до финального свистка. Палочкой-выручалочкой стала главная звезда португальцев Криштиану Роналду. Нападающий "МЮ" сделав дубль, спас свой коллектив от поражения. Другой матч этой подгруппы завершился победой Люксембурга над Азербайджаном 2:1.
Группа F
Молдова – Австрия 0:2
Фарерские острова – Израиль 0:4
Дания – Шотландия 2:0
Группа F
Турция – Черногория 2:2
Норвегия – Голландия 1:1
Латвия – Гибралтар 3:1
Группа F
Россия – Хорватия 0:0
Словения – Словакия 1:1
Мальта – Кипр 3:0
Куандык Шынасимов
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